تشكيل لجنة لفحص واقعة احتراق وجه طفلة بجلسة بخار "غلاية شاي" بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار

قرر الدكتور طارق الشربيني، مدير عام إدارة الطب العلاجي، بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة ثلاثية، من مستشفى كفر الشيخ العام، يترأسها متخصص فى طب الأطفال، وتضم فى عضويتها طبيب جراحة حروق وتجميل، وإحدى المختصات فى مجال التمريض، لفحص شكوى أسرة الطفلة روميساء محمد عبد الهادي، 9 أشهر، لإصابتها بحروق فى وجهها أثناء تلقيها العلاج، بجلسة بخار استنشاقي.

وقال الدكتور طارق الشربينى، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه وفق توجيهات وكيلة الوزارة الدكتورة لميس المعداوى، شُكلت هذه اللجنة الفنية من المتخصصين، للوقوف على حقيقة هذه الواقعة، وإعداد تقرير بذلك، تمهيدًا لرفعه لوكيلة الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوقيع الجزاء المناسب، على المقصرين، فى حالة ثبوت حقيقتها.

وكان خال الطفلة، محمد عبد العاطى محمد عبد الرحيم"، معلم لغة عربية، تقدم بشكوى رسمية لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، متهمًا إحدى الممرضات، وتدعى "س.م.ع"، تعمل بقسم الأطفال بمستشفى الحامول المركزي، بتسببها فى تشويه الطفلة المذكورة ابنة شقيقته، عن طريق إجراء جلسة علاج "بخار"، مستعينة بـ"سخان شاى" فى ذلك.

وكشف صاحب البلاغ، فى شكواه لمديرية الشئون الصحية، عن احتجاز الطفلة ابنة شقيقته، أول أمس بمستشفى الحامول المركزي قسم الأطفال، لأنها تعانى من ثقب فى القلب، وتأخذ جلسات تنفس صناعى، ولعدم وجود أنابيب أكسجين، وضعت تلك الممرضة المذكورة، وجه البنت على بخار الماء الساخن، خارجًا من الماء المغلي، من سخان الشاي.

وأوضح خال الطفلة، في شكواه أن شقيقته والدة الطفلة، لاحظت احمرار بوجه طفلتها، وعندما وجهت سؤالًا للمرضة بخصوص ما يحدث للطفلة "ردت عليها قائلة "ملكيش دعوة انتى"، حتى أصيبت الطفلة بحروق، فى وجهها، مؤكدًا أنه حرر المحضر رقم 31944 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الحامول، ضد هذه الممرضة، متهمًا إياها بما سبق ذكره من هذه التفاصيل.