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أيرلندا وكرواتيا يخطفان تذكرة المحلق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا

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أيرلندا وكرواتيا يخطفان تذكرة المحلق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا أيرلندا وكرواتيا يخطفان تذكرة المحلق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا

التحرير

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حجز منتخب أيرلندا، مقعدا بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بعد فوزه بهدف مقابل لا شيءعلى نظيره ويلز، مساء أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وسجل هدف اللقاء الوحيد جيمس ماكلين عند الدقيقة 57 من المباراة، بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز وصل منتخب أيرلندا إلى النقطة 19 في المركز الثاني، وتجمد رصيد ويلز عند النقطة 17 في المركز الثالث.

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ومن جهة أخرى انتهت مواجهة منتخبي كرواتيا وأوكرانيا، ضمن نفس الجولة من التصفيات، بفوز الكروات بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل الهدف الأول أندري كراماريتش عند الدقيقة 62، بعد تمريرة عرضية من لوكا مودريتش ليضعها برأسه في الشباك، وفي الدقيقة 70 عاد كراماريتش مرة أخرى لزيارة شباك مرمى منتخب أوكرانيا بعد تمريرة من إيفان راكيتيتش.

وبهذا الفوز وصل منتخب كرواتيا إلى النقطة 20 في المركز الثاني، ليحجز مقعده بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، وتجمد رصيد أوكرانيا عند النقطة 17 في المركز الثالث.

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التحرير

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