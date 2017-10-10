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اليوم.. نظر طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة

03:00 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

المستشار يحيى دكروري

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية.

طالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

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