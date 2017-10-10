اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بأحداث عنف عين شمس

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي جلسة إعادة محاكمة المتهمين رامي محمد "طالب" وعمرو حسن "عامل دليفري" الصادر ضدهما حكمًا غيابيا بالسجن المؤبد، والمتهمين بأحداث عنف عين شمس والقتل العمد والشروع فيه والانتماء إلى جماعات إرهابية.

كانت النيابة العامة اتهمت كلا من محمد إبراهيم محمد عبد الخالق، ورامي محمد مصطفى "طالب"، وعمرو حسن حسن "عامل دليفرى" بأنهم في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابي.