كوبري «الخواجات» بالشرقية آيل للسقوط.. والمسؤولين: «مفيش ميزانية» (صور)

التحرير

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يُعاني كوبري عزبة «الخواجات» التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من إهمال ترميمه فيما عبر الأهالي عن يأسهم من الحصول على موافقة المسئولين على إعادة تهيئة الكوبري.

قال محمد إبراهيم، مدير التكوين المهني بقطاع التربية والتعليم بالمدينة، وأحد أهالي العزبة، إن المشكلة تمتد لأكثر من عامين، مشيرا إلى أن الكوبري تم إنشاؤه منذ 60 عامًا لربط عدد من القرى والعزب بدائرة المركز.

وأضاف إبراهيم، لـ«التحرير»، أن المسؤولين لم يحركوا ساكنًا منذ انهيار الكوبري قبل عامين، قائلًا: «شايفين الويل بقالنا سنتين من وقت الكوبري ما وقع، والله اللي عاوز يدخل العزبة بيلف من طريق تاني علشان الفتحة اللي في الكوبري كبيرة وممكن أي حد يقع منها».

وأوضح مدير التكوين المهني، أنهم كثيرًا ما ذهبوا إلى المسئولين بقطاعي الري والطرق، لافتًا إلى أن المسئولين في مديرية الطرق أخبروهم بالحرف الواحد: «مفيش ميزانية».

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فيما أفاد علي الوزير، أحد أهالي القرية، بأن أهالي العزبة سبق أن قاموا بمحاولة رأب الصدع الموجود في الكوبري 7 مرات، إلا أن الصدع في كل مرة كان يزداد اتساعًا، مطالبًا مجلس المدينة بالتدخل لحل المشكلة، والعمل على إعادة الكوبري إلى ما كان عليه.

من جانبنا، حاولنا التواصل مع المهندس عارف عبدالمجيد، رئيس مجلس مدينة أولاد صقر، للوقوف على حقيقة وأسباب عدم رأب الصدع الموجود في الكوبري حتى الآن، إلا أن هاتفه لم يكُن متاحًا لأوقاتٍ طويلة.