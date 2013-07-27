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سلمى رشيد تتلقى هدية من ميدان التحرير

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سلمى رشيد تتلقى هدية من ميدان التحرير سلمى رشيد تتلقى هدية من ميدان التحرير

تلقت المطربة المغربية وخريجة برنامج "أرب أيدول"، سلمى رشيد، مكالمة من الشّاعر المصري هاني الصغير، خلال الأسبوع الماضي، أثناء حضوره بميدان التحرير، وقدّم لسلمى أغنيتين من أشعاره.
ورحّبت سلمى بهدية الشاعر المصريّ، وقالت لـ "سيدتي نت": "هذا أوّل تعامل لي مع شاعر مصريّ... وأنا أطمح إلى الغناء بعدّة ألوان ليتعرّف الجمهور العربي أكثر إلى سلمى رشيد...".
وأضافت النجمة المغربيّة: "أنا أنتظر انتهاء شهر رمضان الكريم لأتمكّن من السفر إلى والجلوس مع هاني الصغير، للاتفاق أكثر على هذا التعاون الذي يتمّ بيننا"، كما تقول إنّها شعرت بالفرحة الكبيرة، عندما تلقت مكالمته، خاصّة أنّه اتصل بها من ميدان التحرير، أي من وسط الأزمة التي يُعاني منها الشعب المصريّ بأكمله.
وتستعدّ سلمى رشيد للسفر إلى الأردن، في ثاني أيّام العيد، لإحياء حفلة بمدينة عمّان، قبل أن تعود بعدها لإحياء حفلة مشتركة بالدار البيضاء، برفقة زملائها خريجي البرنامج والمطرب وائل جسّار في 25 من الشهر المقبل.

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سيدتي

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