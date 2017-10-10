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وكيل وزارة التموين بالغربية: ضخ 2690 طن مواد بترولية

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مصراوي Masrawy

وكيل وزارة بالغربية: ضخ 2690 طن مواد بترولية

02:05 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

وكيل وزارة التموين بالغربية: ضخ 2690 طن مواد بترولية

طنطا - أ ش أ

صرح سامح هنداوي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم ضخ 2690 طنا من المواد البترولية.

وأضاف أنه تم طرح 55 ألف أسطوانة غاز منها 52 ألف أسطوانة منزلي، وثلاث آلاف أسطوانة غاز تجارية زنة 25 كيلو، مشيرا إلى أنه تم تحرير 70 محضرا متنوعا على مستوى الإدارات التموينية.

وأكد تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحالات صرف المقررات التموينية.

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