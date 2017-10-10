الأمم المتحدة تفرض حظر رسو دوليا على سفن تجارية تابعة لكوريا الشمالية

نيويورك - أ ش أ

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة أن لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية فرضت حظر رسو دوليا على "أربع سفن" في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة الدولية.

وقال هيوج جريفيث، منسق الخبراء المكلفين بالملف الكوري الشمالي، في تصريحات أوردتها قناة سكاي نيوز، الإثنين، إنها المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم فرض فيها حظر رسو في مرافئ العالم أجمع على سفن تجارية.