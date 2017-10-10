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محافظ الغربية: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون أقل ما يقدم له

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون أقل ما يقدم له

01:55 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

محافظ الغربية: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون أقل ما يقدم له

طنطا - أ ش أ

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن إطلاق اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب الوطني لكرة القدم، وابن مدينة بسيون بالغربية، على مدرسة بسيون الثانوية الصناعية، والتي تخرج منها لاعب منتخب مصر العالمي، أقل شيء يقدم للاعب الذي تحمل الضغط الكبير وتسديدته لضربة الجزاء التي مكنت من انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال 2018، مشيرا إلى أن اللاعب يعد سفيرنا في الدول الأوربية والعالمية.

وأضاف أنه سيتم إقامة حفل تكريم لثلاثي لاعبي المنتخب من أبناء محافظة الغربية الكابتن محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد المحمدى، وتحقيق الحلم الذى طال انتظاره بالتأهل إلى .

وأوضح أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وانتصروا فى شهر الانتصارات أكتوبر المجيد.

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مصراوي Masrawy

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