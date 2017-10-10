محافظ الغربية: إطلاق اسم محمد صلاح على مدرسة بسيون أقل ما يقدم له

طنطا - أ ش أ

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن إطلاق اسم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، وابن مدينة بسيون بالغربية، على مدرسة بسيون الثانوية الصناعية، والتي تخرج منها لاعب منتخب مصر العالمي، أقل شيء يقدم للاعب الذي تحمل الضغط الكبير وتسديدته لضربة الجزاء التي مكنت المنتخب من انتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018، مشيرا إلى أن اللاعب يعد سفيرنا في الدول الأوربية والعالمية.

وأضاف أنه سيتم إقامة حفل تكريم لثلاثي لاعبي المنتخب من أبناء محافظة الغربية الكابتن محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد المحمدى، وتحقيق الحلم الذى طال انتظاره بالتأهل إلى كأس العالم.

وأوضح أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وانتصروا فى شهر الانتصارات أكتوبر المجيد.