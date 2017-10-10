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الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل لكأس العالم

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الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل لكأس العالم الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل لكأس العالم

التحرير

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يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، حفل تكريم لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق الأول لكرة القدم.

ويحضر المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحفل الذي يقام في السادسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء بقاعة فكري أباظه بمقر النادي بالجزيرة تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول لكأس العالم بروسيا 2018.

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وشهدت قائمة منتخب مصر الوطني لمواجهة الكونغو الأخيرة والتي حسمت تأهل مصر إلى ، كلاً من: "شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا".

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التحرير

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