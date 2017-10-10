الأهلي يكرم لاعبيه الدوليين بعد التأهل لكأس العالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، حفل تكريم لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق الأول لكرة القدم.

ويحضر المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة الحفل الذي يقام في السادسة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء بقاعة فكري أباظه بمقر النادي بالجزيرة تكريمًا للاعبي الأهلي الدوليين الذين ساهموا في إنجاز وصول مصر لكأس العالم بروسيا 2018.

شاهد أيضا

وشهدت قائمة منتخب مصر الوطني لمواجهة الكونغو الأخيرة والتي حسمت تأهل مصر إلى كأس العالم، كلاً من: "شريف إكرامي، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا".