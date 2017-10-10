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خالد عبد العزيز: مشاكل الدنيا كانت أمامي بعد هدف التعادل الكونغو

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خالد عبد العزيز: مشاكل الدنيا كانت أمامي بعد هدف التعادل الكونغو خالد عبد العزيز: مشاكل الدنيا كانت أمامي بعد هدف التعادل الكونغو

التحرير

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كتب-كريم قماح

 أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب الرياضة تخوفه بعد هدف الكونغو وقلقه وأنه رأي مشاكل العالم كله أمامه وتعبنا وتعب الجهاز الفني سوف يهدر بعد التعادل في هذا اللقاء.

قال عبد العزيز، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير"، إن قدر ربنا أنه يؤخر الفرحة ليزودها للشعب المصري لأنه شعب يستحق أم يفرح بعد غيابها لفترة طويلة.

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أضاف عبد العزيز أن أستقبال رئيس الجمهورية اليوم كان شئ رائعا وفخر كل الناس بالمنتخب, وفرحة الجهاز الفني بالإستقبال وتدعيم الرئيس لهم.

وأثني وزير الشباب والرياضة علي دعم جميع هيئات الدولة من جيش وشرطة وسياحة بعد تأهله لكأس العالم. وأتم عبد العزيز أنه سوف يتم ترتيب لقائات ودية في الفترة القادمة أمام منتخبات او الإمارات ووجه شكره للدول العربية التي ساندت المنتخب ودعمته بعد صعوده لمونديال 2018.

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التحرير

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