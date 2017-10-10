اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية اقتحام قسم حلوان

كتب - محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية أحداث اقتحام قسم حلوان.

وقررت المحكمة بجلستها الماضية إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، كما قررت تأجيل النطق بالحكم على المتهمين لجلسة اليوم.

والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم: "عبد المنعم محروس، والمحمدي محمد، وعلي عبد التواب، وحسين رشاد، ومحمد مصطفي، وناجي علي، ومحمود حمدي، ومحمد صادق".

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف، وإطارات كاوتشوك مشتعلة، واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم.

وأضافت أن المتهمين قتلوا المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاص ووجهت إليهم عددا من التهم اهمها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية.