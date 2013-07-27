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أصالة وكندة ودرّة نجمات سحور محمد حفظي

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أصالة وكندة ودرّة نجمات سحور محمد حفظي أصالة وكندة ودرّة نجمات سحور محمد حفظي

أقام رجل الأعمال محمد حفظي حفلة سحور رمضانيّة، حضرها جمعٌ من نجوم الفنّ والمجتمع.
وكان في مقدّمة الحضور المخرج طارق العريان وحرمه المطربة أصالة، ومروة جبريل، والمنتج محمد حسن رمزي وحرمه ونجله شريف رمزي، وبشرى وزوجها عمرو رسلان، وأحمد فهمي، وشيكو، وهشام محمد، وأمين راضي، وأروى جودة، والمخرج محمد دياب، والمخرج عمرو سلامة وحرمه، وطارق الجنانيبي وإنجي علي، وكندة علوش، وأحمد فريد، وخالد النبويّ وحرمه منى.
واتّسم السحور بأجواء الصداقة التي جمعت النجوم الحاضرين، كما دار العديد من الأحاديث الجانبيّة حول مسلسلات شهر رمضان، ومنها مسلسل الرجل العناب الذي يقوم ببطولته شيكو وفهمي وهشام، وكذلك مسلسل "مزاج الخير" الذي تشارك درة في بطولته.

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