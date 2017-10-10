أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السفير الأمريكي بأنقرة: لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة مع تركيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفير الأمريكي بأنقرة: لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة مع تركيا

12:41 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

السفير الأمريكي بأنقرة: لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة مع تركيا

السفير الأمريكي إلى تركيا جون باس

القاهرة – (مصراوي)

قال السفير الأمريكي إلى تركيا جون باس، الإثنين، إن القرار الأخير بخصوص التأشيرات ليس حظرًا على تأشيرات الدخول ضد المواطنين الأتراك، بل تعليق تقييم طلب التأشيرات الجديدة.

ونقل موقع (TRT) التركي بالعربية، قول السفير إن من حصلوا على تأشيرات سارية المفعول بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع في بيان نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بأنقرة، الإثنين، إن بلاده لم تتوصل إلى أي أسباب لحبس موظف بالقنصلية الامريكية في إسطنبول.

وكانت محكمة تركية أمرت في الرابع من أكتوبر الجاري بحبس مواطن تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بعد اتهامه بالتجسس.

وهو اتخذت تركيا أمس قرارًا مماثلًا بحظر إصدار التأشيرات للأمريكيين من السفارة التركية بواشنطن.

وفي بيان السفير الأمريكي، قال إن ما حدث قد يُعرض الموظفين في المقرات الدبلوماسية الأمريكية وزوارها للخطر. وأبدى أمله في انتهاء الوضع الحالي بين الدولتين، كلنه أشار في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية التركي قال في حوار مع قناة "فرانس 24" عقب الحكم ضد المواطن التركي بالحبس، بأن هناك أدلة قوية ضده، وأن العمل "هنا أو هناك" لا يعطي الحصانة لأحد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين

    أخبار

  • بدء محاكمة 143 عسكريا سابقا لمجزرة على جسر في اسطبنول خلال محاولة

    أخبار

  • تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين

    أخبار

  • تركيا ترد بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين في أمريكا

    أخبار

إعلان

526509f799.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ