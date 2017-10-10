السفير الأمريكي بأنقرة: لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة مع تركيا

القاهرة – (مصراوي)

قال السفير الأمريكي إلى تركيا جون باس، الإثنين، إن القرار الأخير بخصوص التأشيرات ليس حظرًا على تأشيرات الدخول ضد المواطنين الأتراك، بل تعليق تقييم طلب التأشيرات الجديدة.

ونقل موقع (TRT) التركي بالعربية، قول السفير إن من حصلوا على تأشيرات سارية المفعول بإمكانهم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع في بيان نشره الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بأنقرة، الإثنين، إن بلاده لم تتوصل إلى أي أسباب لحبس موظف بالقنصلية الامريكية في إسطنبول.

وكانت محكمة تركية أمرت في الرابع من أكتوبر الجاري بحبس مواطن تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بعد اتهامه بالتجسس.

وهو اتخذت تركيا أمس قرارًا مماثلًا بحظر إصدار التأشيرات للأمريكيين من السفارة التركية بواشنطن.

وفي بيان السفير الأمريكي، قال إن ما حدث قد يُعرض الموظفين في المقرات الدبلوماسية الأمريكية وزوارها للخطر. وأبدى أمله في انتهاء الوضع الحالي بين الدولتين، كلنه أشار في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية التركي قال في حوار مع قناة "فرانس 24" عقب الحكم ضد المواطن التركي بالحبس، بأن هناك أدلة قوية ضده، وأن العمل "هنا أو هناك" لا يعطي الحصانة لأحد.