صورة وخبر: وردة إلى روح جيفارا

القاهرة – (مصراوي)

في صورة وكالة الأنباء الفرنسية، يشارك رجل في الاحتفالات بالذكرى الخمسين على رحيل الثوري الأرجنتيني إيرنستو جيفارا في مدينة فالي جراند في بوليفيا.

رحل جيفارا عن عالمنا بعد مقتله على يد جنود من الجيش البوليفي دربتهم وكالة الاستخبارات الامريكية في التاسع من أكتوبر عام 1967.