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إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

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مصراوي Masrawy

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

12:23 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

واشنطن - ) أ ش أ(

 

أعلنت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الإثنين حالة الطوارئ، وقامت بإجلاء نحو 20 ألف شخص من عدة مقاطعات شمال الولاية، وذلك بسبب الحرائق الضخمة التي انتشرت بفعل الرياح.

وذكرت " فوكس نيوز" الأمريكية أن عمليات الإجلاء شملت 8 مقاطعات اندلعت فيها النيران الشديدة، فيما أشار مسئولون محليون إلى أن 1500 منزل ومبنى تجاري على الأقل قد تعرضوا للتدمير بسبب هذه الحرائق.

ولم ترد - حتى الان – أية تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات نتيجة لهذه الحرائق.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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