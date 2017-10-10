إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق
إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق
12:23 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق
واشنطن - ) أ ش أ(
أعلنت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الإثنين حالة الطوارئ، وقامت بإجلاء نحو 20 ألف شخص من عدة مقاطعات شمال الولاية، وذلك بسبب الحرائق الضخمة التي انتشرت بفعل الرياح.
وذكرت شبكة " فوكس نيوز" الأمريكية أن عمليات الإجلاء شملت 8 مقاطعات اندلعت فيها النيران الشديدة، فيما أشار مسئولون محليون إلى أن 1500 منزل ومبنى تجاري على الأقل قد تعرضوا للتدمير بسبب هذه الحرائق.
ولم ترد - حتى الان – أية تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات نتيجة لهذه الحرائق.
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