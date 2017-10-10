إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب الحرائق

واشنطن - ) أ ش أ(

أعلنت السلطات بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الإثنين حالة الطوارئ، وقامت بإجلاء نحو 20 ألف شخص من عدة مقاطعات شمال الولاية، وذلك بسبب الحرائق الضخمة التي انتشرت بفعل الرياح.

وذكرت شبكة " فوكس نيوز" الأمريكية أن عمليات الإجلاء شملت 8 مقاطعات اندلعت فيها النيران الشديدة، فيما أشار مسئولون محليون إلى أن 1500 منزل ومبنى تجاري على الأقل قد تعرضوا للتدمير بسبب هذه الحرائق.

ولم ترد - حتى الان – أية تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات نتيجة لهذه الحرائق.