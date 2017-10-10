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شباك صياد في المنيا تنتشل جثمان شاب

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مصراوي Masrawy

شباك صياد في المنيا تنتشل جثمان شاب

12:22 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

شباك صياد في المنيا تنتشل جثمان شاب

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

انتشلت شباك أحد الصيادين في جزيرة وسط النيل بمدينة المنيا جثة مواطن في العقد الثاني من العمر.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، إخطارًا من العميد منتصر عويضه، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بعثور أحد الصيادين على جثة ذكر مجهول الهوية وقعت داخل شباكه.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، يرتدي تيشرت، وبنطال، فيما لم يستدل على هويته بعد.

وباستدعاء الطبيب الشرعي الدكتور هاني اسحاق شحاته، مفتش صحة بندر ومركز المنيا، تبين أن المذكور توفي بسبب إسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة التي وقعت قبل ثماني ساعات من عثور الصياد على الجثمان.

تم إيداع جثة المتوفي المستشفى العام، وحرر محضر عن الواقعة، أخطرت به النيابة العامة للتحقيق.​

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