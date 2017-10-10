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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:16 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

 

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها الجيش السوري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة وبدء الجولة الأولى من انتخاب مدير عام اليونسكو، علاوة على مقتل العشرات من داعش بضربة جوية غربي الأنبار.

1- الجيش السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة

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قوات من الجيش العربي السوري - أ ف ب

سيطر الجيش السوري على عدد من المناطق فى مدينة دير الزور، عقب تكبييد مسلحي "داعش" الإرهابي خسائر فادحة فى العتاد والأفراد.

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2- حسم انتخابات مدير عام اليونسكو يتأجل إلى الغد

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عنوان الصورة: مقر منظمة اليونسكو في باريس (أ ف ب)

لم يتمكن أحد من المرشحين على منصب مدير عام المنظمة من حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، حيث لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

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3- مقتل العشرات من داعش بضربة جوية غربي الأنبار

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عناصر من الجيش العراقي في الأنبار - أ ف ب

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات محافظة الأنبار بأن العشرات من تنظيم داعش بينهم قيادات أجنبية بارزة، قتلوا في بقصف جوي لطيران الجيش استهدف معسكر وادي القذف غربي الأنبار.

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4- حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

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لقاء اسماعيل هنية ورئيس الفلسطينية رامي الحمد لله - أ ف ب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسميا انتخاب صالح العاروري نائبا لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

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5- وزراء خارجية دول الخليج يهنئون بصعودها إلى المونديال

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الرئيس يكرم لاعبي منتخب مصر اليوم - أ ف ب

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، والمملكة العربية عادل الجبير، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

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مصراوي Masrawy

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