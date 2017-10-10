اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر "داعش" شرق نهر الفرات
اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر "داعش" شرق نهر الفرات
12:10 ص الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أرشيفية
دمشق - )أ ش أ(
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن اشتباكات تدور رحاها حاليا بين قوات الجيش السوري وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محيط قريتي "مظلوم" و "مراط" شرق نهر الفرات المقابلة لمنطقة مطار دير الزور العسكري.
وذكرت القناة أن عناصر "داعش" تحاول استعادة المناطق التي خسروها في الماضي، علاوة على إبطاء تقدم قوات الجيش السوري في الريف الشرقي لدير الزور.
وأشارت القناة إلى وقوع قتلى وجرحى نتيجة لهذه الاشتباكات يجرى حصرها.
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