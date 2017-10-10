10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن لقاءات المصالحة مع حركة فتح ستبحث تشكيل حكومة وحدة، وعبر السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوى عن تقدير بلاده لدور مصر في الأزمتين الليبية والفلسطينية، فيما هدد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمريكا برد قاسٍ إذا أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وقال وزير النفط العراقي إن تركيا حصرت تعاملاته النفطية مع حكومة بغداد.

1 – خليل الحية: لقاءات المصالحة ستبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية (أرشيفية)

قال مسؤول في حركة "حماس" إن لقاءات المصالحة مع حركة "فتح" في القاهرة ستبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وذكر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للصحفيين على معبر رفح، بين قطاع غزة ومصر، : "نحن ذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وفتح".

وأضاف الحية :"ندعو كل الفصائل الفلسطينية إلى أن يكونوا شركاء بهذه الحكومة لأنها ستمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، لتؤسس للانتخابات الوطنية العامة".

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2- سفير ألمانيا في القاهرة: نقدر دور مصر كوسيط في الأزمتين الليبية والفلسطينية

سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوى (أرشيفية)

أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة أن دور الوساطة الإقليمية الذى تلعبه مصر حاليا سواء في الأزمة الليبية أو الفلسطينية مهم، معربا عن أمله في أن يتم حل الخلاف بين بعض الدول العربية وقطر بنفس أسلوب الوساطة من جانب مصر والكويت.

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3- البشير: أشكر السعودية لجهودها في رفع العقوبات

الرئيس السوداني عمر البشير (أرشيفية)

جرى الرئيس السوداني عمر البشير، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للعاهل السعودي ولجهود المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

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4- ظريف: رد قاس لو وضعت أمريكا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)

توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة برد قاس من إيران إذا أدرجت"الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب. جاءت تصريحات ظريف ردا على سؤال حول رد فعل إيران إذا أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب خلال استراتيجيته الجديدة، حيث قال - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "فارس" الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية - "سيكون الرد قاسيا جدا بالتأكيد".

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5- جيرمي كوربين: هناك ارتباك في قلب الحكومة

زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين (أرشيفية)

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إن هناك ارتباكا في قلب الحكومة البريطانية. وقال كوربين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لدينا حكومة في حالة خلاف حاد"، في إشارة الى تقارير اعلامية تفيد بأن ماي أصبحت ضعيفة وتقود حكومة منقسمة.

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6- ماي: نستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول "الخروج"

رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي (أرشيفية)

اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها تستعد لاحتمال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج بريطانيا من الكتلة.

وأكدت ماي أن مسؤولية حكومتها هي "الاستعداد لكل الاحتمالات"، وذلك في كلمة أمام البرلمان في بريطانيا للمرة الأولى منذ إلقاء خطاب رئيسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهر الماضي.

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7- وزير عراقي: تركيا حصرت تعاملاتها النفطية مع حكومة بغداد

وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي (أرشيفية)

أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، أن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط.

وقال اللعيبي في بيان صحفي "تم اليوم استقبال سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وأكد لنا بأن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، وأن شركة تباو التركية ستعاود نشاطاتها قريباً في حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى."

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8- بيسكوف: خروج أمريكا من الاتفاق النووي ستكون له عواقب سلبية

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف (أرشيفية)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران، سيكون له عواقب سلبية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله "تحدث الرئيس بوتين مرارا عن أهمية الاتفاقيات الموجودة حول ما يسمى بالملف النووي الإيراني.

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9- ديمتري ميدفيف: موسكو والجزائر تتقاسمان احترام مبدأ سيادة القانون الدولي

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيف (أرشيفية)

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف أن موسكو و الجزائر تتقاسمان في العديد من قضايا الساعة الدولية، مواقف متطابقة مؤسسة على احترام ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ سيادة القانون الدولي.

وقال مدفيديف - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية خلال زيارته للجزائر - أن "روسيا و الجزائر تتمسكان بالمواقف المتطابقة من أنه لكل شعب القدرة والحق في تحديد مصيره وفي حل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في إطار القانون".

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10- سليم الجبوري: العودة إلى الدستور سيفضي إلى حل لأزماتنا

رئيس الوزراء العراقي سليم الجبوري (أرشيفية)

أفاد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، بأن العودة إلى الدستور العراقي سيُفضي إلى الحل النهائي لأزمات البلاد المتفاقمة يوماً بعد آخر وساعةً بعد ساعة .

وقال، في كلمة داخل البرلمان العراقي " لقد قلناها للجميع في بغداد وأربيل إنه لا مناص من العودة إلى الدستور، في وجهة الآليات التي ستفضي إلى الحل النهائي لأزمتنا المتفاقمة يوما بعد آخر وساعة بعد ساعة."

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