ارتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

ارتفعت عدد ضحايا حادث نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف إلى 8 حالات وفاة و4 مصابين، جراء انقلاب سيارة أجرة ميكروباص.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام 8 جثث لـ : السيد عبد اللطيف سليمان (35 سنة)، مقيم بمحافظة الشرقية، ويسري محمد أحمد إسماعيل (33 سنة)، مقيم بمحافظة الشرقية، ومحمد صلاح السعيد (32 سنة)، مقيم بمركز دمهنور محافظة البحيرة، وأحمد محمود رياض (35 سنة)، مقيم بالمنصورة الدقهلية، ومحمد أحمد حسن (22 سنة)، مقيم بمحافظة الدقهلية، وزياد أشرف الدمرداش (16 سنة)، مقيم بالمنصورة، وناجي سعيد فرج (43 سنة)، مقيم بالدقهلية، فضلاً عن ثامن مجهول.

كما أسفر الحادث عن إصابة: مسلم مصطفى أحمد (45 سنة)، مقيم بالمنصورة، وحماده فوزي عبد الحليم (37 سنة)، مقيم بالشرقية، ويسري صديق متولي (35 سنة)، مقيم بالدقهلية، وشحته محمد عبد الله (45 سنة)، مقيم بالدقهلية.​