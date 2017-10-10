بالصور.. رئيس جامعة السويس يتفقد سكن الطلاب ويتناول العشاء معهم

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، المدينة الجامعية بالسلام 1 للوقوف على مستوى التجهيزات وجودة الأطعمة المقدمة للطلاب.

وخلال الزيارة، التقى الشرقاوي عددًا من الطلاب، حيث أكد أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كل سبل الراحة لهم بما يساعد في انتظامهم واستقرارهم النفسي وتقدمهم علميًا.

كما حرص رئيس الجامعة على متابعة إعداد وجبات العشاء المقدمة للطلاب، ومستوى نظافة وتجهيز المطبخ.

وفي نهاية جولته، تناول العشاء مع الطلاب بمطعم المدينة، واستمع للشكاوى التي تمثلت في بعض العيوب الفنية البسيطة بالغرف، ووجه بسرعة حلها.