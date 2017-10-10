بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث سير بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أصيب 12 مواطنًا في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة في مدخل بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" أمام مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة ١2 موطنًا.

بالانتقال والفحص، تأكدت إصابة: محمد إبراهيم علي (١٥ سنة)، وحمادة بدون علي حسن (٢٥ سنة)، مقيمان بمحافظة أسيوط، وجمال موسي عبد الله (٤٠ سنة)، وتوفيق بسطة ميخائيل (٥٢ سنة)، وعلي ممدوح عبد الغني (١٩ سنة)، وعزيز وجيه عزيز (٣٠ سنة)، وأيمن ماري حنا (٢٤ سنة)، وبيشوي سعيد حنا (٢٤ سنة)، ورجب ناجي محمد (29 سنة)، وإسحاق عبده بطرس (١٨ سنة)، وحبيب ماهر حبيب (٣٠ سنة)، ومينا زكي فرحان (٣١ سنة)، مقيمون جميعًا بمركز المنيا.

نُقل المصابون إلى مستشفى المنيا العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.