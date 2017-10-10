مصرع شخصين وإصابة آخر في حداث تصادم ببني سويف
مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف
11:43 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
مستشفى بنى سويف العام
بني سويف ـ أحمد كامل:
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في تصادم سيارة نقل ركاب أجرة بدراجة بخارية، مساء الإثنين، في شارع عبد السلام عارف أمام مديرية التموين بوسط مدينة بني سويف.
استقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف العام كلاً من: مصطفى عبد العليم محمد - 36 سنة، مقيم بشارع صلاح سالم، ووائل عبد الواحد عطية - 32 سنة، مقيم بشارع الروضة.
فيما نُقل إلى المستشفى ذاته مصاب وحيد في الحادث يوسف منصور محمد - 21 سنة، مقيم بعزبة التحرير، تعرض لكسور وجروح متفرقة، ويتلقى العلاج.
ودلت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الأجرة ما اندفع به إلى الجانب الآخر من الطريق وصدم شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وثالث كان واقفًا على جانب الطريق.
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