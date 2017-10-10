أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة آخر في حداث تصادم ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

11:43 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

مستشفى بنى سويف العام

بني سويف ـ أحمد كامل:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في تصادم سيارة نقل ركاب أجرة بدراجة بخارية، مساء الإثنين، في شارع عبد السلام عارف أمام مديرية بوسط مدينة بني سويف.

استقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف العام كلاً من: مصطفى عبد العليم محمد - 36 سنة، مقيم بشارع صلاح سالم، ووائل عبد الواحد عطية - 32 سنة، مقيم بشارع الروضة.

فيما نُقل إلى المستشفى ذاته مصاب وحيد في الحادث يوسف منصور محمد - 21 سنة، مقيم بعزبة التحرير، تعرض لكسور وجروح متفرقة، ويتلقى العلاج.

ودلت التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الأجرة ما اندفع به إلى الجانب الآخر من الطريق وصدم شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وثالث كان واقفًا على جانب الطريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف

    أخبار

  • وكيل صحة بني سويف: مغادرة 63 حالة من مصابي اشتباه التسمم للمستشفى

    أخبار

  • ننشر أسماء طلاب الابتدائي المصابين باشتباه التسمم ببني سويف

    أخبار

  • بالصور والفيديو.. أبناء بني سويف يحتفلون بالصعود لكأس العالم

    أخبار

إعلان

1f848585c9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم