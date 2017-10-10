بورسعيدي ينحت صورة محمد صلاح على بطيخة (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لا يزال انتصار المنتخب الوطني وأداء النجم محمد صلاح في التصفيات المؤهلة للمونديال ملهمًا لأفراح المصريين، إذ قرر الشيف خالد البدري من محافظة بورسعيد نحت صورة للنجم الدولي على بطيخة، تعبيرًا عن سعادته بوصول منتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد غياب استمر 28 عامًا.

مصراوي التقى الشيف البدري، الذي قال: "أردت التعبير عن سعادتي بما حققه منتخب بلدي، وفكرت في تكريم النجم محمد صلاح على طريقتي، وكنت أعلنت للمقربين مني قبل المباراة أني سأرسم وجه كل لاعب مصري يحرز هدف في مرمى الكونغو فكان محمد صلاح".

ويضيف البدري: "كل لاعب من المنتخب يحرز هدفًا في مشوار كأس العالم المقبل سأرسم وجه أيضًا".