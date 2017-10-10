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ماكرون: إدخال 10 لاجئ من دول غير أوروبية إلى فرنسا خلال عامين

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مصراوي Masrawy

ماكرون: إدخال 10 لاجئ من دول غير أوروبية إلى فرنسا خلال عامين

11:30 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ماكرون: إدخال 10 لاجئ من دول غير أوروبية إلى فرنسا خلال عامين

الرئيس إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)
أعلنت فرنسا اعتزامها السماح لعشرة الاف لاجئ من دول غير أوروبية بالدخول بشكل مشروع إلى أراضيها خلال العامين المقبلين.

وذكر قصر الرئاسة الفرنسي في الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن ذلك مساء اليوم الاثنين بعد لقاء مع فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح الإليزيه أن فرنسا ستتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لتوفير عشرة الاف مكان لإعادة توطين اللاجئين المقيمين في تركيا أو لبنان أو الأردن أو النيجر أو تشاد.

كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت نهاية سبتمبر الماضي هدفا يتعلق بتمكين 50 ألف لاجئ على الأقل من الدخول إلى أوروبا بشكل شرعي عبر مبدأ إعادة التوطين.

وترى المفوضية أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في الحد من الهجرة غير المشروعة.

كانت دول في الاتحاد الأوروبي قد استقبلت منذ يوليو 2015 نحو 23 ألف شخص عبر آلية سابقة.

يذكر أن من المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، توجه أول بعثة مشتركة لمكتب اللاجئين الفرنسي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين في تشاد والنيجر الواقعتين وسط افريقيا.

وتعتزم فرنسا تحديد هوية الأشخاص المحتاجين إلى حماية في هاتين الدولتين، وفي هذه الحالة يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحصلوا على حق اللجوء.

بذلك تكون فرنسا قد فعلت إعلان النوايا لقمة الهجرة، التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كانت فرنسا ودول أخرى أبدت في نهاية أغسطس الماضي عدم ممانعة حيال فتح باب القدوم بشكل مشروع لبعض اللاجئين المنحدرين من افريقيا، في المقابل ستعمل هذه الدول على وقف الهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط.

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