أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على المتهمين المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على المتهمين المسلحين في " المشروع الأمريكي" بحلوان

11:17 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على (أحمد س.) 32 سنة، تاجر المخدرات الذي ظهر في فيديو انتشر -أول أمس السبت- يوضح استعان المتهم بشقيقه وذويه وألقوا زجاجات فارغة، واستخدم الكرباج في الشارع لاستعراض القوة، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وأوضح المصدر، أن الشرطة ضبطت الْيَوْمَ جميع المتهمين ومن بينهم شقيق تاجر المخدرات (محمود. س)، وبعض من ذويه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 8 مليون قرص و 446 كيلو مخدرات خلال أسبوعين

    أخبار

  • ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 110 تذكرة هيروين بالتجمع الخامس

    أخبار

  • مصدر أمني يكشف هوية المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان

    أخبار

  • الأمن يُعيد طفل عين شمس الهارب.. والتحريات: "افتعل قصة اختطافه"

    أخبار

إعلان

c64c6ffdf2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)