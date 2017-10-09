القبض على المتهمين المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على (أحمد س.) 32 سنة، تاجر المخدرات الذي ظهر في فيديو انتشر -أول أمس السبت- يوضح استعان المتهم بشقيقه وذويه وألقوا زجاجات فارغة، واستخدم الكرباج في الشارع لاستعراض القوة، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

وأوضح المصدر، أن الشرطة ضبطت الْيَوْمَ جميع المتهمين ومن بينهم شقيق تاجر المخدرات (محمود. س)، وبعض من ذويه.