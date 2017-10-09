القبض على المتهمين المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان
القبض على المتهمين المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان
11:17 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
كتب - فتحي سليمان:
قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على (أحمد س.) 32 سنة، تاجر المخدرات الذي ظهر في فيديو انتشر -أول أمس السبت- يوضح استعان المتهم بشقيقه وذويه وألقوا زجاجات فارغة، واستخدم الكرباج في الشارع لاستعراض القوة، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.
وأوضح المصدر، أن الشرطة ضبطت الْيَوْمَ جميع المتهمين ومن بينهم شقيق تاجر المخدرات (محمود. س)، وبعض من ذويه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 8 مليون قرص و 446 كيلو مخدرات خلال أسبوعين
-
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 110 تذكرة هيروين بالتجمع الخامس
-
مصدر أمني يكشف هوية المسلحين في "فيديو المشروع الأمريكي" بحلوان
-
الأمن يُعيد طفل عين شمس الهارب.. والتحريات: "افتعل قصة اختطافه"
إعلان
إعلان