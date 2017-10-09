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رئيس الفيفا يهنئ أبو ريدة بالتأهل إلى كأس العالم

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رئيس الفيفا يهنئ أبو ريدة بالتأهل إلى كأس العالم رئيس الفيفا يهنئ أبو ريدة بالتأهل إلى كأس العالم

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كتب-كريم قماح

أرسل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ببرقية تهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة تأهل إلى نهائيات المقبلة.

وجاء نص الرسالة، كالآتي: 

هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم زيورخ 9 أكتوبر 2017 رسالة تهنئة عزيزى الرئيس...

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عزيزى هانى بعد فوز مصر 2-1 على الكونغو مساء الأحد باستاد برج العرب بالأسكندرية أصبحت مصر الفريق الثانى من افريقيا الذى يتأهل إلى كأس العالم 2018 بعد نيجيريا. أود بذلك تهنئتكم وفريقكم الوطنى بالتأهل للحدث الرياضى الأوحد والأكبر فى العالم. هذا هو التأهل الثالث لمصر فى كأس العالم ، حيث كان الظهور الأخير فى المسابقة منذ 28 عاما ، وهذا الإنجاز هو بالتأكيد نتاج الإصرار والعزيمة من جميع الأطراف المشاركة

. خالص التهانى أقدمها للفراعنة...ولمدربهم هيكتور وباقى أعضاء الجهاز الفنى والطبى وكذلك الجماهير. أتمنى لكم جميعا الأفضل ، واتطلع لرؤيتك مرة أخرى قريبا فى اجتماع مجلس الفيفا بكولكاتا.

المخلص جيانى انفانتينو
 

رئيس الاتحاد الدولى

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