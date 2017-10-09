أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنان يقر مشروع التعديلات الضريبية لتمويل "سلسلة الرتب والرواتب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لبنان يقر مشروع التعديلات الضريبية لتمويل "سلسلة الرتب والرواتب"

11:17 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مجلس النواب اللبناني

بيروت - (د ب أ)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، قانون الضرائب المعدل الذي أرسلته إلى المجلس النيابي بعد أن أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب السابق لتمويل زيادات أجور القطاع العام "سلسلة الرتب والرواتب".

وعقد المجلس النيابي جلستين صباحية ومسائية، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، خصصت لمناقشة قانون التعديلات الضريبية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً، وانتهت مساء اليوم بإقرار قانون التعديلات الضريبية" بتصويت 71 نائبا بـ"نعم" و5 "ضد" وامتناع 9 نواب عن التصويت". حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذ متقاعدو القوى المسلحة اعتصاماً خلال الجلسة التشريعية، وأغقلوا الطريق أمام مبنى الواردات التابع لوزارة المالية في منطقة بشارة الخوري في بيروت، للمطالبة بإنصافهم في "سلسلة الرتب والرواتب".

وبذلك يكون إقرار قانون التعديلات الضريبية، في المجلس النيابي قد ثبت "سلسلة الرتب والرواتب" (الزيادة على الأجور بآثر رجعي).

وكان المجلس الدستوري اللبناني، قد قرر في سبتمبر الماضي، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي لتمويل زيادات أجور القطاع العام "سلسلة الرتب والرواتب".

يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني قد أقر في 18 يوليو الماضي "سلسلة الرتب والرواتب " الزيادة على الأجور بمفعول رجعي، خلال جلسة تشريعية دعا اليها رئيسه نبيه بري. كما أقر قانون الضرائب الخاصة بتمويل السلسلة.

وكان آخر إقرار شامل لسلسلة الرتب والرواتب سُجل في عام 1998.وقد بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار نسبة 121% خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 1996 ولغاية آخر عام 2011.

ويستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، والمعلّمون في المدارس الخاصة، والمتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

    أخبار

  • حزب الله: دعوة وزير سعودي لتحالف دولي ضدنا "إيجابية"

    أخبار

  • رحلة نسائية بالدراجات لدعم اللاجئين السوريين في لبنان

    أخبار

  • الجيش اللبناني يوقف 6870 شخصًا من جنسيات مختلفة الشهر الماضي

    أخبار

إعلان

42a26400c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه