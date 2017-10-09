رئيس الوزراء الروسي يبدأ زيارة للجزائر

الجزائر - (أ ف ب):

وصل رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الإثنين، إلى الجزائر في زيارة تستمر 24 ساعة تهدف إلى دعم علاقات التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والشؤون الانسانية والثقافية.

وكان في استقبال مدفيديف لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الحكومي.

وأفادت مديرية الاتصال لرئاسة الوزراء وكالة فرنس برس أن وسائل الاعلام الحكومية وحدها ستغطي هذه الزيارة.

ولم يسمح لوكالة فرنس برس بتغطية وصول رئيس الوزراء الروسي في المطار ولا حتى تغطية المؤتمر الصحافي المقرر الثلاثاء.

وكانت وسائل الاعلام الخاصة والدولية قد منعت من تغطية زيارة الرئيس الفنزويلي في سبتمبر 2017.

وينتظر أن يتحادث المسؤول الروسي خلال زيارته مع نظيره الجزائري، اضافة إلى رئيسي غرفتي البرلمان، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة والسعيد بوحجة رئيس مجلس النواب، بحسب ما أفادت الحكومة الروسية.

ولم يتم الاعلان عن أي لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (80 سنة) الذي بات لا يظهر إلا نادرا عبر التلفزيون الحكومي منذ اصابته بجلطة في 2013.

ومن الجزائر يتوجه ميدفديف، الثلاثاء، إلى المغرب.