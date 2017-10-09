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الرئيس اليمني يهنئ مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم

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مصراوي Masrawy

الرئيس اليمني يهنئ بالتأهل إلى نهائيات

10:37 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الرئيس اليمني يهنئ مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

عدن - )أ ش أ(

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في .

وقال الرئيس اليمني، في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية، "إن ثقتنا كبيرة في تشريف مصر للعرب والعروبة مع أشقائها العرب المتأهلين إلى هذا المحفل الكروي والتجمع الرياضي الدولي من خلال ما أظهره شبابها وأبطالها من عزيمة ومهارة وكفاءة مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز وبصورة مبهرة ورائعة".

وأعرب الرئيس اليمني عن خالص تهانيه وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعب بتحقيق هذا الإنجاز الكروي الكبير الذي يضاف إلى سجل مصر العروبة المليء بالإنجازات والانتصارات على مختلف الأصعدة، ناقلا له تهاني وتبريكات الشعب اليمني لأشقائهم في مصر العروبة على هذا الانتصار الكبير للكرة المصرية.

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