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مسئول سوداني يؤكد تعاون بلاده مع بعثة "يوناميد" حتى تكمل مهمتها

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مصراوي Masrawy

مسئول سوداني يؤكد تعاون بلاده مع بعثة "يوناميد" حتى تكمل مهمتها

10:32 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم - )أ ش أ(

أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم تعاون بلاده مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لتنجز مهمتها بصورة مُرْضِية وتكون قصة نجاح إفريقية أممية، بدافع من التزام السودان الوطني والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره العسكري الجنرال كارلوس هامبيرتو، الذي يزور السودان في مهمة تفقدية لقوات حفظ السلام.

واستعرض النعيم - خلال اللقاء - التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والتوقعات المتفائلة بمزيد من الازدهار بعد زوال أحد المعوقات الكبيرة المتمثلة في العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأعرب عن ارتياحه للتعاون البناء بين حكومة السودان وبعثة يوناميد في تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، مشيرا إلى أن السودان حريص على الانتقال بسلاسة من مرحلة الطوارئ والأزمة إلى إعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم الأمم المتحدة.

وأكد النعيم التزام السودان الصارم بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة جنوب السودان، وحرصه على تفعيل الآليات المشتركة بين البلدين برعاية الأمم المتحدة، وصولا إلى حل مستدام في منطقة أبيي يقوم على الاتفاقيات المبرمة والمواثيق الدولية بشأنها.

من جانبه، أعرب المسئول الأممي عن شكره للسودان على حسن تعامله مع القوات الأممية، وقناعته بأن وجود القوات الأممية في أي بلد هو أمر مؤقت بالضرورة، مثمنا ما تقدمه حكومة السودان للبعثة يوناميد من تعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، متمنيا أن يستمر ذلك في جميع مراحل الانسحاب.

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