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حاكم بورتوريكو يطالب الكونجرس بمساعدات عاجلة بقيمة 6.4 مليار دولار

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مصراوي Masrawy

حاكم بورتوريكو يطالب الكونجرس بمساعدات عاجلة بقيمة 6.4 مليار دولار

10:30 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

حاكم بورتوريكو يطالب الكونجرس بمساعدات عاجلة بقيمة 6.4 مليار دولار

الكونجرس الأمريكي

سان خوان - )أ ش أ(

ناشد حاكم جزيرة بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، الكونجرس الأمريكي بتخصيص مبلغ يزيد عن أربعة مليارات دولار أمريكي كحزمة مساعدات تقدم من الوكالات الفيدرالية المختلفة إلى الجزيرة التي ضربها إعصار ماريا وتسبب في إلحاق كوارث غير مسبوقة بها.

ونقل تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم الإثنين، عن روسيلو قوله "نناشد الكونجرس الأمريكي للعمل بسرعة من أجل تقديم حزمة مساعدات عاجلة إلى بورتوريكو، قدرناها بمبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي".

وأشار التليفزيون إلى أنه من المتوقع أن يصوت الكونجرس على هذا المطلب خلال الأسبوع القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد اتخذ، خلال الشهر الماضي، تدابير لتسريع إرسال المساعدات إلى بورتوريكو المدمرة بعد أن ضربها إعصار ماريا، فيما تواجه إدارته انتقادات بشأن إهمال هذه الجزيرة.

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