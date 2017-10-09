الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسيادته

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الذي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بدور مصر في مساندة الصومال ودعمه من أجل تحقيق الاستقرار فيه.

وأعرب الرئيس الصومالي عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر للصومال، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، قوة العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والصومال، وموقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسيادته، كما أعرب عن حرص مصر على تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، مشددا على مواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وتناول الاتصال الهاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.