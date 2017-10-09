ضبط 40 ألف مخالفه مرورية خلال 24 ساعة
ضبط 40 ألف مخالفه مرورية خلال 24 ساعة
10:54 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب – سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
أسفرت الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 39 ألف و933 مخالفة مرورية متنوعة، و1212 دراجة نارية مخالفة، 32 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور.
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