أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

الأسطول الروسى يبدأ فى بناء غواصة ذرية جديدة

  • 12
Google+ Print
الأسطول الروسى يبدأ فى بناء غواصة ذرية جديدة الأسطول الروسى يبدأ فى بناء غواصة ذرية جديدة

بدأت روسيا يوم الجمعة، العمل على صنع غواصة ذرية جديدة من طراز “ياسين” تتميز بـ”حاسة التنصت المرهفة”. وستحمل هذه الغواصة وهي من طراز “ياسين- ” (أو “885 “) اسم مدينة نوفوسيبيرسك في يونيو 2013 بدات الدولة باختبار غواصة “ياسين ” – “سيفيرودفينسك”.

تاسس مشروع سيفيرودفينسك عام 1993 ونزلت الغواصة في الماء عام 2010 ومن المقرر ادخالها في الخدمة بنهاية عام 2013 وقال متحدث باسم مكتب “مالاخيت” لتصميم السفن في مدينة سان بطرسبورغ في تصريح خاص لوكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، إن الغواصة التي بدأ مصنع “سيفماش” في مدينة سيفيرودفينسك بصنعها يوم الجمعة، “تستطيع اكتشاف الغواصات والسفن الحربية المعادية قبل أن يكتشفها العدو، وذلك لأنها تتمتع بقدرة فائقة على التنصت”.

وتخلو مقدمتها من أي شيء يؤثر على “حاسة السمع”، وتوضع فيها هوائيات الأجهزة السمعية. وذكر المتحدث أن معدات الغواصة كافة “صوتها خافت” من أجل تعزيز القدرة على التخفي.

يبلغ وزن الماء المزاح للغواصة 13.8 طنا وتصل سرعتها لأكثر من 30 عقدة، والغوص إلى عمق 600 متر ويستوعب طاقمها 90 شخصا، من بينهم 32 ضابطا.

ويحتوي تسليح الغواصة على صواريخ “أونيكس وكاليبر” وعلى صواريخ بحرية قوية. ويُتوقع أن تنضم إلى الأسطول الروسي خلال السنة الجارية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا