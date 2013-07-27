الأسطول الروسى يبدأ فى بناء غواصة ذرية جديدة

بدأت روسيا يوم الجمعة، العمل على صنع غواصة ذرية جديدة من طراز “ياسين” تتميز بـ”حاسة التنصت المرهفة”. وستحمل هذه الغواصة وهي من طراز “ياسين- ” (أو “885 “) اسم مدينة نوفوسيبيرسك في يونيو 2013 بدات الدولة باختبار غواصة “ياسين ” – “سيفيرودفينسك”.

تاسس مشروع سيفيرودفينسك عام 1993 ونزلت الغواصة في الماء عام 2010 ومن المقرر ادخالها في الخدمة بنهاية عام 2013 وقال متحدث باسم مكتب “مالاخيت” لتصميم السفن في مدينة سان بطرسبورغ في تصريح خاص لوكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، إن الغواصة التي بدأ مصنع “سيفماش” في مدينة سيفيرودفينسك بصنعها يوم الجمعة، “تستطيع اكتشاف الغواصات والسفن الحربية المعادية قبل أن يكتشفها العدو، وذلك لأنها تتمتع بقدرة فائقة على التنصت”.

وتخلو مقدمتها من أي شيء يؤثر على “حاسة السمع”، وتوضع فيها هوائيات الأجهزة السمعية. وذكر المتحدث أن معدات الغواصة كافة “صوتها خافت” من أجل تعزيز القدرة على التخفي.

يبلغ وزن الماء المزاح للغواصة 13.8 طنا وتصل سرعتها لأكثر من 30 عقدة، والغوص إلى عمق 600 متر ويستوعب طاقمها 90 شخصا، من بينهم 32 ضابطا.

ويحتوي تسليح الغواصة على صواريخ “أونيكس وكاليبر” وعلى صواريخ بحرية قوية. ويُتوقع أن تنضم إلى الأسطول الروسي خلال السنة الجارية .