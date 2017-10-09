ماتيس يطالب الجيش الأمر يكي بالاستعداد لمواجهة استفزازات بيونج يانج

واشنطن - )أ ش أ(

طالب جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الاثنين، الجيش بضرورة أن يكون مستعدا لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أن ماتيس استعرض - في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للجيش الأمريكي - أبعاد استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية حيال كوريا الشمالية، وقال "إنها تقوم على أساس استخدام الوسائل الدبلوماسية في المقدمة إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وذلك بغرض إثناء كوريا الشمالية عن المضي في الطريق الذي تسير فيه".

وأضاف "الجيش الأمريكي يجب أن يقف على أهبة الاستعداد الكامل من خلال امتلاك الخيارات العسكرية التي يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يستخدمها عند الضرورة".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن المسألة الأكثر أهمية الآن بالنسبة لوزارة الدفاع "البنتاجون" تتمثل في ضرورة عرض جميع المشاكل التي تواجه القوات الأمريكية على الكونجرس بطريقة مقنعة، مشيرًا إلى أن الاستعداد للحروب يمثل أفضل الوسائل لمنع اندلاعها.