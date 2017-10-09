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ماتيس يطالب الجيش الأمر يكي بالاستعداد لمواجهة استفزازات بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

ماتيس يطالب الجيش الأمر يكي بالاستعداد لمواجهة استفزازات بيونج يانج

10:29 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ماتيس يطالب الجيش الأمر يكي بالاستعداد لمواجهة استفزازات بيونج يانج

جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي

واشنطن - )أ ش أ(

طالب جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الاثنين، الجيش بضرورة أن يكون مستعدا لمواجهة استفزازات .

وذكرت "سي بي إس" الأمريكية أن ماتيس استعرض - في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للجيش الأمريكي - أبعاد استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية حيال كوريا الشمالية، وقال "إنها تقوم على أساس استخدام الوسائل الدبلوماسية في المقدمة إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وذلك بغرض إثناء كوريا الشمالية عن المضي في الطريق الذي تسير فيه".

وأضاف "الجيش الأمريكي يجب أن يقف على أهبة الاستعداد الكامل من خلال امتلاك الخيارات العسكرية التي يمكن للرئيس دونالد أن يستخدمها عند الضرورة".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن المسألة الأكثر أهمية الآن بالنسبة لوزارة الدفاع "البنتاجون" تتمثل في ضرورة عرض جميع المشاكل التي تواجه القوات الأمريكية على الكونجرس بطريقة مقنعة، مشيرًا إلى أن الاستعداد للحروب يمثل أفضل الوسائل لمنع اندلاعها.

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مصراوي Masrawy

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