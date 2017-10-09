وفاة الرئيس الأسبق للسلفادور "كالديرون" عن عمر ناهز 69 عاما
وفاة الرئيس الأسبق للسلفادور "كالديرون" عن عمر ناهز 69 عاما
10:27 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
الرئيس الأسبق للسلفادور أرماندو كالديرون سول
سان سلفادور - (أ ش أ)
توفى الرئيس الأسبق للسلفادور أرماندو كالديرون سول - الذي حكم البلاد في الفترة من 1994 إلى 1999 - عن عمر ناهز 69 عاما.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين أن العضوة في كونجرس السلفادور وشقيقة الرئيس الأسبق ميلينا كالديرون أكدت وفاته.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أرماندو كالديرون سول كان قد أصيب بالسرطان في عام 2016، وتوفي اليوم في أحد المستشفيات بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
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