مرتضى رافضًا مكافأة «المليون ونصف»: «الشباب محتاج كُشك.. بطلوا استفزاز»

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هنأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشعب المصري بتأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة، التي جمعت بينهما مساء الأحد.

وأعرب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، عن رفضه لقيمة المكافأة، التي تقرر صرفها لكل لاعب أسهم في تأهل مصر، وهي مليون جنيه ونصف، قائلًا: «إحنا عندنا شباب محتاج أوضة، أو كشك يبيع فيه أكل».

أضاف: «مكافأة مليون ونص كتير، وأتمنى إن الموضوع مايكونش صح، وبعدين هو الجندي اللي بيدافع عننا على الحدود بيقولنا عايز الثمن؟ ده واجبه، ما فعلوه هو واجبهم، مهمة الحضري مثلًا إنه يصُد أهداف، ومهمة صلاح إنه يجيب أهداف.. يا ريت نبطل استفزاز للناس».

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.