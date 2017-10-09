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مرتضى رافضًا مكافأة «المليون ونصف»: «الشباب محتاج كُشك.. بطلوا استفزاز»

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مرتضى رافضًا مكافأة «المليون ونصف»: «الشباب محتاج كُشك.. بطلوا استفزاز» مرتضى رافضًا مكافأة «المليون ونصف»: «الشباب محتاج كُشك.. بطلوا استفزاز»

التحرير

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هنأ المستشار ، رئيس نادي ، الشعب المصري بتأهل لكأس العالم 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة، التي جمعت بينهما مساء الأحد.

وأعرب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، عن رفضه لقيمة المكافأة، التي تقرر صرفها لكل لاعب أسهم في تأهل ، وهي مليون جنيه ونصف، قائلًا: «إحنا عندنا شباب محتاج أوضة، أو كشك يبيع فيه أكل».

أضاف: «مكافأة مليون ونص كتير، وأتمنى إن الموضوع مايكونش صح، وبعدين هو الجندي اللي بيدافع عننا على الحدود بيقولنا عايز الثمن؟ ده واجبه، ما فعلوه هو واجبهم، مهمة الحضري مثلًا إنه يصُد أهداف، ومهمة صلاح إنه يجيب أهداف.. يا ريت نبطل استفزاز للناس».

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