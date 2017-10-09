مرتضى: «كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز» (فيديو)

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انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، مؤكدًا أنه «لازم يروح»، مستكملًا: «مشكلته أنه بيحب وبيكره، وكمان موضوع الفتة اللي عملتله تلبُك معوي وعقلي».

أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «أقسم بالله كوبر كان هيعكنن على 100 مليون مصري إمبارح لولا دعاء المصريين، وإن ربنا ماحبش يخذلنا في شهر النصر أكتوبر».

تابع: «نفترض إن ضربة الجزاء ماجتش لتريزيجيه كان زمانا متأهلناش، كوبر لازم يبعد عننا بجد، بيفكرني بإيناسيو ومحمد حلمي اللي أنا مشيتهم، ومفيش مدرب مصري الآن يصلح لتدريب المنتخب.. كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز».

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