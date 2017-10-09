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مرتضى: «كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز» (فيديو)

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مرتضى: «كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز» (فيديو) مرتضى: «كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز» (فيديو)

التحرير

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انتقد المستشار ، رئيس نادي ، المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور ، مؤكدًا أنه «لازم يروح»، مستكملًا: «مشكلته أنه بيحب وبيكره، وكمان موضوع الفتة اللي عملتله تلبُك معوي وعقلي».

أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «أقسم بالله كوبر كان هيعكنن على 100 مليون مصري إمبارح لولا دعاء المصريين، وإن ربنا ماحبش يخذلنا في شهر النصر أكتوبر».

تابع: «نفترض إن ضربة الجزاء ماجتش لتريزيجيه كان زمانا متأهلناش، كوبر لازم يبعد عننا بجد، بيفكرني بإيناسيو ومحمد حلمي اللي أنا مشيتهم، ومفيش مدرب مصري الآن يصلح لتدريب .. كوبر مدرب فاشل ودعاء المصريين هو اللي بيخلينا نفوز».

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وتأهل المنتخب لكأس العالم 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.

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التحرير

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