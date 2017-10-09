مرتضى: ممدوح عباس «أبو رجلين مسلوخة».. ولهذا رفض «صلاح» هديته (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء الاثنين، ممدوح عباس، رئيس الأبيض الأسبق، لافتًا إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، سبق وجاء للقلعة البيضاء في بداية مشواره، لكن «عباس» طرده.

أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، «ممدوح عباس طرد صلاح، وقال عليه رجله معوّجة.. أهو أبو رجلين معوّجة اللي مش عاجبك ده يا أبو رجلين مسلوخة، فرح مصر كلها».

وحول رفض «صلاح» هدية عرضها عليه «عباس»، بالأمس، عقب تأهل المنتخب لكأس العالم؛ قال: «صلاح رفض تبرعه لأنه قال هتبرع للزمالك وراح حجز على الزمالك، فالواد قالك هيحجز عليّا».

أكد أن «محمد صلاح لاعب خلوق وطني مخلص، مثله مثل باقي لاعبي المنتخب الوطني، الذين ظهروا بالأمس بشكلِ رجولي للغاية، حتى من كانوا على دكة البدلاء ولم يشاركوا».

وكشف ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، بعد قيادة الأخير للفراعنة للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، وكتب عبر حسابه بـ«تويتر»: «هاتفت بالأمس محمد صلاح، وكانت المرة الأولى، التي أتحدث معه فيها، وكنت رفضت انضمام محمد صلاح إلى نادي الزمالك عندما كنت رئيسًا له، وأعتقد أنه يشكرني على هذا اليوم».

شاهد أيضا

وأضاف عباس، «ما هذا الأدب؟ وما هذه الأخلاق؟ وما هذه الروح المصرية الخالصة؟ اعتذر عن قبولي هديتي له بشياكة، رغم أنها هدية أعتقد أن أحدًا غيره لن يعتذر عنها، استعضنا عن هذا أن تقوم لجنة من المؤسسة الخيرية التابعة لمجموعة انترو بزيارة مستشفى بسيون العام في الغربية وتوريد الأجهزة الطبية المطلوبة، وأصدرت أوامر أن يكون هذا فورًا».

وتأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.