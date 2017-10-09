رئيس الأهلي يتحدث عن كوبر.. وسيناريو مباراة الكونغو الدرامي

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أعرب محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، عن سعادته بنجاح المنتخب الوطني في حجز تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف طاهر، في تصريحات عقب مران الفريق، أنه يمكن تلخيص ما حدث أمس أمام الكونغو بأنه حلم وتحقق.

وأوضح، أن المصريين يستحقون هذه الفرحة، التي تأخرت حتى الثواني الأخيرة من موقعة الكونغو أمس، مشدداً على أن ما حدث أمس هو تجسيد صريح لمتعة كرة القدم بحلوها ومرها.

وذكر رئيس النادى الأهلى، أن سيناريو لقاء الكونغو أمس كان دراميًا بحتًا، لكنه كان ممتعًا للغاية، وفي النهاية ابتسمت الكرة للشعب المصري، الذي انتظر كثيرًا لبلوغ كأس العالم الحلم، الذي تأخر 28 عامًا.

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وأشاد بالإنجاز الذي حققه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد قيادته المنتخب الوطني لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018، مشيرًا إلى أن كوبر يحتاج إلى دعم الجميع، سواء مسئولين أو جماهير من أجل استكمال المشوار بتقديم عروض مميزة في كأس العالم.

وأتم، أن كوبر يستحق الفرصة، خاصة أنه نجح بجدارة في تحقيق المهمة المكلف بها سواء في إعادة منتخبنا إلى أمم إفريقيا بعد غياب 6 سنوات أو بالصعود إلى نهائي كأس أمم إفريقيا أو تحقيق حلم ملايين المصريين بالوصول إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب استمر 28 عامًا.

وأشار إلى أن كوبر مدرب له تاريخ كبير، وتم التعاقد معه لأنه مدرب عالمي، مؤكدا أن من يتحدث عن ضرورة إقالة الأرجنتيني واستقدام مدرب عالمي مخطئ، لأن اتحاد الكرة استقدم مدربًا عالميًا، ولم يتعاقد مع مدرب "من على القهوة".