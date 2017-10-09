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«إبراهيم شارك والدوليون إجازة».. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة طنطا

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«إبراهيم شارك والدوليون إجازة».. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة طنطا «إبراهيم شارك والدوليون إجازة».. تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمواجهة طنطا

التحرير

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كتب-كريم قماح

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وشارك محمد إبراهيم صانع اللعاب الفريق، بالتدريبات بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، وإزالة الشريحة والمسامير من قدمة، بعدما أجرى عملية جراحية.

وتواجد حازم إمام ظهير أيمن الفريق بالمران دون المشاركة، بسبب الإصابة التى يعانى منها بشد فى العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للأشعة اليوم لتحديد حجم إصابته والفترة التى سيغيب خلالها.

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كما غاب أحمد مدبولي لاعب وسط الفريق بسبب تعرضه لنزله برد حادة وارتفاع في درجة الحرارة، وفضل الجهاز الفني منحه راحة.

وحصل أحمد مجدي لاعب الوسط علي راحة لمدة أسبوع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء طلائع الجيش الودي، في حين أدى كاسونجو تدريبات تأهيلية في حمام السباحة بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية. 

وحصل الثلاثي الدولي علي جبر وطارق حامد وأحمد الشناوي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بعد عودتهم من معسكر الأخير، عقب الفوز على الكونغو في التصفيات المؤهلة للمونديال، وتأهل الفراعنة لكأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يعود الثلاثى الدولى إلي التدريبات الجماعية غداً الثلاثاء، استعداداً لمباراة طنطا.

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التحرير

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