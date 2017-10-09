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وفد فتح يصل إلى القاهرة: "مسلّح" بتعليمات واضحة لإنهاء الانقسام

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مصراوي Masrawy

وفد فتح يصل إلى القاهرة: "مسلّح" بتعليمات واضحة لإنهاء الانقسام

10:11 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

القاهرة – (مصراوي)

وصل وفد حركة فتح الفلسطينية اليوم الإثنين، إلى لعقد اجتماعات لمناقشة التفاصيل المرتبطة بالمصالحة الفلسطينية مع حركة حماس الإسلامية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الوفد يرأسه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، ويضم أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، وحسين الشيخ، وأحمد حلس، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة.

يذكر أن الاجتماعات التي ستنطلق صباح يوم غد الثلاثاء برعاية ومتابعة من القيادة المصرية.

وأعلنت الحركة في بيان سابق اليوم أن وفدها للحوار وصل إلى القاهرة "مسلٌح بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس" بحتمية إنهاء الانقسام وبذل كل جهد ممكن لإنجاح الحوار مع حماس في القاهرة والتغلب على كافة الصعوبات برعاية مصرية.

ونقلت (وفا) عن عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي قوله، إن "حالة الاجماع في حركة فتح بضرورة إنهاء الانقسام الأسود لم ولن تتغير يوما".

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