استجابة لما نشرته «التحرير».. حل مشكلة الكهرباء بمدارس المتفوقين في أكتوبر

التحرير

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قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ردًا على الشكوى المقدمة من مدارس المتفوقين بالسادس من أكتوبر، بعدم الاهتمام بالمدارس على مدار ثلاث سنوات سابقة، وخاصة في المشكلة الأكبر وهي الانقطاع المستمر للكهرباء وخدمة الإنترنت.

وأضاف: "تم تدبير مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لشركة كهرباء جنوب الجيزة، وذلك لعمل وصلة مغذية لمدراس المتفوقين بالسادس من أكتوبر بعيدًا عن القرية الكونية، وعليه سوف يتم رفع كفاءة المولد الكهربائى بالمدرسة".

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ويذكر أن "التحرير" قد سلطت الضوء على المشكلات التي تعاني منها تلك المدارس، سواء كانت في انقطاع التيار الكهربائي أو خدمات الإنترنت، إضافة إلى سوء الأطعمة والأثاث المهترئ، وتدني مستوى النظافة بها.

