أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

استجابة لما نشرته «التحرير».. حل مشكلة الكهرباء بمدارس المتفوقين في أكتوبر

Google+ Print
استجابة لما نشرته «التحرير».. حل مشكلة الكهرباء بمدارس المتفوقين في أكتوبر استجابة لما نشرته «التحرير».. حل مشكلة الكهرباء بمدارس المتفوقين في أكتوبر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ردًا على الشكوى المقدمة من مدارس المتفوقين بالسادس من أكتوبر، بعدم الاهتمام بالمدارس على مدار ثلاث سنوات سابقة، وخاصة في المشكلة الأكبر وهي الانقطاع المستمر للكهرباء وخدمة الإنترنت.

وأضاف: "تم تدبير مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لشركة كهرباء جنوب الجيزة، وذلك لعمل وصلة مغذية لمدراس المتفوقين بالسادس من أكتوبر بعيدًا عن القرية الكونية، وعليه سوف يتم رفع كفاءة المولد الكهربائى بالمدرسة".

شاهد أيضا

ويذكر أن "التحرير" قد سلطت الضوء على المشكلات التي تعاني منها تلك المدارس، سواء كانت في انقطاع التيار الكهربائي أو خدمات الإنترنت، إضافة إلى سوء الأطعمة والأثاث المهترئ، وتدني مستوى النظافة بها.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء