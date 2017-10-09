أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الحسيني يرد على تشكيك الإخوان في فوز مصر على الكونغو (فيديو)

Google+ Print
الحسيني يرد على تشكيك الإخوان في فوز مصر على الكونغو (فيديو) الحسيني يرد على تشكيك الإخوان في فوز مصر على الكونغو (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ الإعلامي يوسف الحسيني، الشعب المصري بتأهل لكأس العالم 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد أن يُزايد على فرحة المصريين بحالِ من الأحوال.

وانتقد الحسيني، خلال تقديمه برنامجه «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، الإعلامي بقناة «مكملين» الإخوانية، محمد ناصر، لمحاولته أن يُفسد فرحة المصريين بسبب اختلافه السياسي مع النظام الحكام، حيث إنه شكك في ضربة الجزاء التي احتُسبت للاعب محمود تريزيجيه، وأحرز منها محمد صلاح، هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: «ليه يا عم ناصر عشان تنكد على المصريين؟ دي محاولات بائسة، عارفين إنه إنجاز كروي مش سياسي ولا صحي ولا تعليمي، مش بنقول إننا بقينا أسياد العالم، إحنا مبسوطين إننا تأهلنا لكأس العالم، ليه حضرتك تشكك بقى؟ ليه توتر الناس وتشكك الناس؟ ما تسيب الناس تفرح يا عم ناصر والله ما عارف إيه اللي مضايقك، حالة كراهية لا إرادية أنا مش قادر أفهمه من كائنات أنانية».

شاهد أيضا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بقصر الرئاسة، احتفالًا ببلوغ الفراعنة لمونديال روسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300