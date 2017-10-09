الحسيني يرد على تشكيك الإخوان في فوز مصر على الكونغو (فيديو)

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هنأ الإعلامي يوسف الحسيني، الشعب المصري بتأهل المنتخب لكأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد أن يُزايد على فرحة المصريين بحالِ من الأحوال.

وانتقد الحسيني، خلال تقديمه برنامجه «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، الإعلامي بقناة «مكملين» الإخوانية، محمد ناصر، لمحاولته أن يُفسد فرحة المصريين بسبب اختلافه السياسي مع النظام الحكام، حيث إنه شكك في ضربة الجزاء التي احتُسبت للاعب محمود تريزيجيه، وأحرز منها محمد صلاح، هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأضاف: «ليه يا عم ناصر عشان تنكد على المصريين؟ دي محاولات بائسة، عارفين إنه إنجاز كروي مش سياسي ولا صحي ولا تعليمي، مش بنقول إننا بقينا أسياد العالم، إحنا مبسوطين إننا تأهلنا لكأس العالم، ليه حضرتك تشكك بقى؟ ليه توتر الناس وتشكك الناس؟ ما تسيب الناس تفرح يا عم ناصر والله ما عارف إيه اللي مضايقك، حالة كراهية لا إرادية أنا مش قادر أفهمه من كائنات أنانية».

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