وفد من حركة فتح يصل القاهرة برئاسة عزام الأحمد

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين، وفد من حركة فتح، قادمًا من رام الله عن طريق الأردن، للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني تبدأ غدًا الثلاثاء، مع وفد من حماس برعاية مصرية، سعيًا لاتمام المصالحة الفلسطينية.

يضم الوفد والذي وصل من عمان علي رحلة الخطوط الاردنية، كل من: عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، وحسين الشيخ وزير الشئون المدنية بالسلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية، وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الدولية بالحركة، وأحمد حلس أبو ماهر عضو اللجنة المركزية لحركة.