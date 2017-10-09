أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير عراقي: تركيا حصرت تعاملاتها النفطية مع حكومة بغداد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير عراقي: تركيا حصرت تعاملاتها النفطية مع حكومة بغداد

09:53 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير عراقي: تركيا حصرت تعاملاتها النفطية مع حكومة بغداد

وزير النفط العراقي

بغداد - (د ب أ)

أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، اليوم الاثنين، أن التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط.

وقال اللعيبي في بيان صحفي "تم اليوم استقبال سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وأكد لنا بأن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، وأن شركة تباو التركية ستعاود نشاطاتها قريباً في حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى."

وشدد على أهمية "تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وبما يعزز توسيع حجم التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، وأن العلاقات الثنائية ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا كبيرا وخصوصا في مجال النفط والطاقة."

ودعا الوزير العراقي "الشركات التركية للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي".

كانت وزارة الخارجية العراقية قد طالبت يوم الجمعة الماضي من تركيا وإيران التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا، وايقاف التعاملات التجارية والنفطية مع اقليم كردستان، وذلك في إطار الاجراءات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال الذي اجراء الاقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده للوساطة بين أربيل وبغداد

    أخبار

  • مصدر أمني عراقي: مقتل 4 عناصر من "داعش" شمال غربي كركوك

    أخبار

  • رئيس البرلمان العراقي: العودة إلى الدستور سيفضي إلى حل لأزماتنا

    أخبار

  • الحكومة العراقية تعلن إجراءات جديدة ضد كردستان

    أخبار

إعلان

505cf53860.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه