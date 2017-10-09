وزير عراقي: تركيا حصرت تعاملاتها النفطية مع حكومة بغداد

بغداد - (د ب أ)

أعلن وزير النفط العراقي، جبار علي حسين اللعيبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط.

وقال اللعيبي في بيان صحفي "تم اليوم استقبال سفير تركيا في العراق فاتح يلدز، وأكد لنا بأن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، وأن شركة تباو التركية ستعاود نشاطاتها قريباً في حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى."

وشدد على أهمية "تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وبما يعزز توسيع حجم التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، وأن العلاقات الثنائية ستشهد خلال الفترة القادمة تطورا كبيرا وخصوصا في مجال النفط والطاقة."

ودعا الوزير العراقي "الشركات التركية للمشاركة والاستثمار في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي".

كانت وزارة الخارجية العراقية قد طالبت يوم الجمعة الماضي من تركيا وإيران التعامل مع الحكومة الاتحادية حصرا، وايقاف التعاملات التجارية والنفطية مع اقليم كردستان، وذلك في إطار الاجراءات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال الذي اجراء الاقليم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.