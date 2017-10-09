الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده للوساطة بين أربيل وبغداد

اربيل - (د ب أ)

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، رامون بليكوا، عن استعداد التكتل للقيام بدور الوساطة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل اليوم الاثنين ، سفير الاتحاد الأوروبي ووفد مرافق له، بحسب بيان لرئاسة الاقليم اطلعت عليه وكالة باسنيوز.

وبحسب البيان، أكد الرئيس بارزاني، "أننا وحتى قبل اجراء الاستفتاء اعلنّا استعدادنا لاجراء مباحثات مفتوحة بعد الاستفتاء، واليوم ايضا كردستان على استعداد للحوار بأجندة مفتوحة ومن دون شروط كما وسنمنح الوقت للحوار".

ووفقا للبيان، تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق، خاصة استفتاء استقلال إقليم كردستان وردود الافعال التي أعقبت اجراءه.

وأشاد السفير الأوروبي الجديد لدى العراق بشعب وحكومة إقليم كوردستان لجهودهما الإنسانية في إيواء أعداد كبيرة من النازحين داخليا واللاجئين، وكذلك التعاون والتنسيق القائم بين حكومة الاقليم والاتحاد الأوروبي.

وعرض الوفد وساطة الاتحاد الأوروبي بين بغداد وأربيل وأن يكون للاتحاد دور فاعل في إطار الجهود الدولية الرامية لبدء الحوار والمفاوضات بين اربيل وبغداد، منوهاً الى انهم يريدون حل الازمة القائمة حالياً بين الجانبين عبر الحوار والتفاهم.

يذكر أن الحكومة المركزية في بغداد تشترط الغاء نتائج الاستفتاء على انفصال الإقليم الذي جرى الشهر الماضي قبل الدخول في أي حوار والاحتكام إلى الدستور.