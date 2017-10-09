التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير رشيد

البحيرة - أحمد نصرة:

عرضت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، خطة المحافظة لتطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى مقصد أثرى وسياحى عالمي، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 1.5 مليار جنيه، تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 500 مليون جنيه، وجاري تنفيذ الباقى خلال مواعيدها المحددة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة تطوير مدينة رشيد، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الآثار، في حضور الدكتور خالد عناني وزير الآثار، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وكشفت المحافظ أن خطة التطوير الجديدة تشمل إنشاء أول ميناء للصيد بمدينة رشيد بتكلفة 410 مليون جنيه، والذي يقام على مساحة 12 فدانًا، ويضم 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك إلى جانب 22 مبنى للصناعات البحرية، ورصيف بحرى بطول 850 مترًا، ورصيف صيانة للسفن والمراكب على مساحة 4 آلاف متر.

تشمل الخطة أيضًا تطوير منطقة تل ومسجد أبو مندور الأثرية بتكلفة 10 مليون جنيه، وتطوير منطقة كورنيش النيل، وإقامة 3 مراسى على النيل مع تطوير المراسى القديمة، وتشغيل أتوبيس نهري لخدمة السياحة الداخلية، وكذلك الانتهاء من إنارة الكورنيش بالكامل مع تركيب الأعمدة الديكورية.

كما تشمل أعمال تطوير الشوارع والمنازل التاريخية بقيمة 90 مليون جنيه، وتطوير منطقة الكسارة العشوائية، وإنشاء 116 وحدة سكنية لقاطنيها بتكلفة 22 مليون جنيه، جاري الانتهاء منها وتسليمها لمستحقيها نهاية العام الحالي.

وفي إطار الخطة، تقرر نقل مصانع الطوب الموجودة على نيل رشيد إلى المنطقة الصناعية المخصصة لها ونقل الأقفاص السمكية خلف قناطر إدفينا للحفاظ على مياه النيل من التلوث فضلاً عن إنشاء أكبر مشروع سياحى بمنطقة المثلث الذهبي، حيث التقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مركز للصناعات البحرية وصناعة السفن وصناعات الأسماك داخل المنطقة الصناعية التى تضم 500 فدان بالقرب من الطريق الدولى الساحلي.